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      Северо-Казахстанская область

    В Петропавловске начался масштабный ремонт дорог

    5 Мая 2023, 13:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и депутаты маслихатов проверили в Петропавловске ход ремонта дорог по улице Горького и обустройства сквера по улице Брусиловского. Глава региона отметил необходимость ускорения процесса ремонта дорог и благоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Как отметили в ведомства, в городе в последние годы наблюдалось недостаточное финансирование ремонта улиц. За 5 лет на ремонт дорог выделялось порядка 300-400 млн тенге. Основная часть средств уходила на снос ветхого жилья.

    В этом году руководством области было принято решение увеличить сумму ремонта городских дорог до 6 млрд тенге. Планируется охватить средним и текущим ремонтом свыше 20 улиц в центре, в Рабочем поселке, Подгоре и 20 микрорайоне.

    В начале мая приступили к ремонту на 4 улицах. По завершении конкурсных процедур будут начинать ремонт и других улиц.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Дороги
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