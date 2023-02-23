В первый день работали 24 часа без перерыва – казахстанец о спасении людей в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный спасатель Оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС города Астаны Улан Нургалиев рассказал о спасении людей, попавших под завалы из-за стихийных бедствий в турецком городе Нурдагы, передает корреспондент «Казинформ».

«12 февраля мы вылетели из Астаны составом в 20 человек. До Турции летели более шести часов. Нас встретили и отвезли в город Нурдагы. Там мы построили палатку, сразу дошли до зоны бедствия и приступили к поисково-спасательным работам», - сказал Улан Нургалиев в интервью представителям СМИ перед брифингом в Службе центральных коммуникаций.

Он также сообщил о том, что находить живых людей, лежащих под завалами, спасателям помогали служебные собаки и тепловизоры.

«В первый день мы работали 24 часа без перерыва. Потому что тепловизоры и собака обнаружили под завалами троих живых людей. На спасение первого человека ушло от пяти до шести часов, потому что руины крепко зажали людей. Нужно было действовать аккуратно, чтобы не навредить здоровью людей. После этого мы спасли мать и дочь», - рассказал спасатель.

«В остальные дни мы делились на три группы и работали по восемь часов. Можно сказать, что в течение суток наш отряд работал непрерывно. Народ поблагодарил нас за спасение и тепло провожал. Мы также могли оказаться в опасности, работая под завалами. Но так как наша работа – спасать жизни, мы не задумывались об этом. С божьей помощью мы завершили работу без каких-либо инцидентов», - добавил он.



