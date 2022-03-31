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    В первую очередь мы должны решить проблему дефицита питьевой воды - Нурлан Ногаев

    31 Марта 2022, 13:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в город Жанаозен провел встречу с населением пригородного села Кызылсай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи аким села Расул Абишаев отчитался о проделанной работе в течение года и поделился планами на 2022 год. Аким области Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал собравшихся о проводимой работе в области, ответил на вопросы и выслушал предложения местных жителей

    На встрече с акимом области жители подняли вопросы социальной сферы, занятости, увеличения отделов банков, общественного транспорта, сельского хозяйства, питьевой воды, цен на продукты питания и безопасности на дорогах.

    Глава региона отметил, что поднятые вопросы будут решаться последовательно, исходя из приоритетов.

    «В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по повышению качества жизни населения. Соответственно, перед нами стоит задача решать все вопросы сообща и системно. И в этом направлении мы будем использовать два главных принципа. Это открытость и справедливость в деятельности государственных органов. Самый важный вопрос региона, Жанаозена и пригородных сел на сегодня - вопрос обеспечения питьевой водой. Бюджетные средства будут направляться в первую очередь для решений этой проблемы. Во вторую очередь, стоит задача обеспечения качественного образования для наших детей. Остальные вопросы будут решаться последовательно, в зависимости от приоритетов», - сказал Нурлан Ногаев.

    Аким области также провел личный прием граждан, проживающих в селе Кызылсай.

    В селе Кызылсай проживает 7500 человек. Жителей села водой обеспечивает предприятие «Озенинвест». По селу к водопроводу подключено 1047 жилых домов. В прошлом году к водопроводу подключили 28 жилых домов. Кроме того, в рамках комплексного плана развития города Жанаозен в 2020-2021 годах на некоторые улицы села Кызылсай, где не подведен водопровод, в частности, на улицы Оңтүстік ауыл, М. Ускинбаева, М. Утемисулы, К. Сатпаева и некрополь Каламкас подвели водопровод общей протяженностью 1670 метров.

    По итогам первого дня рабочего визита глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

    Напомним, ранее Нурлан Ногаев говорил о необходимости формирования культуры потребления воды.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Послание Президента РК-2022
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