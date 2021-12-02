Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Перу найдена мумия, закрывающая лицо руками

    2 Декабря 2021, 22:39

    ЛИМА. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Перу найдена необычная мумия, закрывающая лицо руками. Ей может быть от 800 до 1200 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    По мнению археологов, она была захоронена еще до возникновения на территории нынешнего Перу империи инков.

    Помимо нехарактерного положения рук археологов удивило то, что все тело мумии было перевязано веревками. Предполагается, что такова была местная традиция захоронения.

    Находка была сделана на раскопках в местности Кахамаркилья неподалеку от Лимы, столицы Перу.

    В месте захоронения также были найдены сосуды с различными травами, предположительно, служившие подношениями.

    Автор:

    Наука Южная Америка
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали