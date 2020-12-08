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    В период пандемии волонтеры провели свыше 5 тысяч мониторинговых мероприятий

    8 Декабря 2020, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская группа волонтеров «Общественный контроль» проводит мониторинг по распределению всей гуманитарной помощи населению. Об этом сообщила республиканский координатор группы «Общественный контроль» Саида Таукелева, передает МИА «Казинформ».

    «Мы инициировали создание Общественного контроля, беспрецедентной для Казахстана общественной организации. Нашу идею поддержали Министерство информации и общественного развития и Министерства здравоохранения, между которым был подписан соответствующий меморандум. За короткое время мы создали команду, которая начала работать во всех уголках Казахстана. В каждом городе появились координаторы, которые набрали локальные команды из волонтеров и неравнодушных граждан», - отметила республиканский координатор группы «Общественный контроль» Саида Таукелева в ходе официального закрытия Года волонтера.

    Волонтеры совместно с Агентством по противодействию коррупции с июля провели работу по получению и распределению всей гуманитарной помощи, поступающей в Казахстан. По разнарядкам управлений здравоохранения обеспечена вся прозрачность цепочки получения до медицинского учреждения.

    «Мы мониторим больницы, инфекционные блоки, морги, поликлиники, детские сады, школы, места большого скопления людей, общественный транспорт, центры социальной адаптации, дома малютки, детские дома. Выявляем проблемы и ищем пути для улучшений условий содержания пациентов и медиков. Сейчас нас 380 человек. Нами проведено свыше 5 тысяч мониторинговых мероприятий», - сообщила С. Таукелева.

    По ее словам, данная ситуация показала, что для наших людей слова РОДИНА и НАРОД не пустые слова! И именно в таких ситуациях волонтеры показали, что такое патриотизм, когда люди разного возраста, национальности, вероисповедания, проявили свою гражданскую позицию и готовность протянуть руку помощи.

    Напомним, в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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    Благотворительность НПО Общество Волонтёрство Общественный контроль МИОР
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