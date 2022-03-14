В перинатальном центре Актау появилась родильная палата в национальном стиле

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В день праздника Амал, отмечаемого в Мангистауской области 14 марта, в областном перинатальном центре «Мать и дитя» открыли родовую комнату в казахском стиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта идея принадлежит коллективу перинатального центра. И вот, в праздничный день здесь проходит торжественное открытие комнаты для мамочек с малышами в национальном стиле. Это место простое и теплое. И это хорошо, ведь каждая роженица в такие дни находится в психоэмоциональном состоянии. По сути, большинство рожениц – это невестки какой-то семьи. Здесь, в комнате, создается впечатление, что мы нашли связь с историей нашей нации и стремимся воспитывать своих детей в духе национальных традиций», - отмечает директор областного центра «Мать и дитя» Жапырак Епенова.

С ее слов, родильный зал полностью оборудован техническими средствами. При этом в нем гармонично сочетаются современный тренд и древний быт казахов: сакральные шанырак, внутреннее убранство юрты, канат, бакан, казан, домбра – каждая эта вещь выполнена с сохранением красоты орнамента и символизирует национальные традиции и культуру.

«Вы также найдете в этой комнате веревку и шнур – их в старину использовали при родах, узорчатое одеяло и подушку, образ счастливой матери, которая взяла своего ребенка на руки. Все атрибуты созданы таким образом, чтобы не причинять вреда беременной женщине. Их при этом можно протирать, стирать, стерилизовать», - добавила Жапырак Епенова.

Ранее сообщалось, что в Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» за сутки родились четыре пары близнецов.