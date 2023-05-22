В пекинском метро запущена пилотная программа оплаты проезда по ладони

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - На одной из линий пекинского метро пассажирам больше не нужно прикладывать проездную карту или сканировать QR-код, теперь они могут входить и выходить «с пустыми руками», просто сканируя ладони. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили в Комитете по делам транспорта города Пекина, в воскресенье стартовала пилотная программа по применению новой технологии на экспрессе до столичного международного аэропорта Дасин.

Пассажиру достаточно показать ладонь, чтобы пройти через турникеты на остановках линии после ввода биометрической информации о ладони через билетный автомат на станции и авторизации в популярном китайском мессенджере WeChat. Плата за проезд автоматически списывается после выхода.

Турникеты распознают рисунок ладони и вен без контакта. Новая технология позволяет пассажирам пользоваться метро, даже когда у них нет наличных и в их смартфонах разрядилась батарея.

В комитете заявили, что для защиты пользовательской информации применяются технологии маскировки и шифрования данных.



