Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В пекинском метро запущена пилотная программа оплаты проезда по ладони

    22 Мая 2023, 11:51

    ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - На одной из линий пекинского метро пассажирам больше не нужно прикладывать проездную карту или сканировать QR-код, теперь они могут входить и выходить «с пустыми руками», просто сканируя ладони. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Как сообщили в Комитете по делам транспорта города Пекина, в воскресенье стартовала пилотная программа по применению новой технологии на экспрессе до столичного международного аэропорта Дасин.

    Пассажиру достаточно показать ладонь, чтобы пройти через турникеты на остановках линии после ввода биометрической информации о ладони через билетный автомат на станции и авторизации в популярном китайском мессенджере WeChat. Плата за проезд автоматически списывается после выхода.

    Турникеты распознают рисунок ладони и вен без контакта. Новая технология позволяет пассажирам пользоваться метро, даже когда у них нет наличных и в их смартфонах разрядилась батарея.

    В комитете заявили, что для защиты пользовательской информации применяются технологии маскировки и шифрования данных.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Золотая дружба – ТРК Президента представил фильм о сотрудничестве Казахстана и Китая
    Фейк: «На китайских сайтах продают земли Казахстана»
    Инвестиции, торговля, технологии: что еще получит Казахстан от новых соглашений с КНР
    Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
    Популярное
    1 Регистрировать велосипеды начали в Астане
    2 Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
    3 Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
    4 Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
    5 Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
    Новости партнеров