В Пекине ужесточают меры против COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина ужесточают меры по профилактике и контролю за COVID-19 в преддверии Китайского Нового года и зимних Олимпийских игр. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель правительства города Пекина Сюй Хэцзянь, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сюй Хэцзянь, администрация Пекина пересмотрела меры профилактики и контроля COVID-19, призвав жителей провести предстоящие праздники – Новый год и Праздник Весны – в столице КНР.

Местные власти рекомендовали предприятиям вводить гибкий график работы для своих сотрудников в период предстоящих праздников. Объявлено об ограничении семейных торжеств до 10 человек, а также о строгом контроле за проведением конференций и учебных мероприятий в Пекине.

Заполняемость общественных мест, таких как парков, музеев, библиотек, кинотеатров и других объектов, не должна превышать 75%.

Напомним, что в минувший четверг в городе Сиань с населением в 13 миллионов человек был введен жесткий локдаун, всего за 40 дней до открытия зимних Олимпийских игр. С 9 декабря в этом мегаполисе Китая было выявлено более 200 случаев заражения коронавирусом.

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