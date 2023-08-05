В Пекине объявили высокий уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В столице КНР в эти выходные объявили высокий уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в пригородных районах мегаполиса. Об этом сообщило столичное метеорологическое управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале этой недели в Пекине выпало аномальное количество осадков за последние 140 лет. В китайской столице выпало в среднем 257 мм осадков, наибольшее их количество зафиксировано в западной части города – свыше 400 мм.

Согласно сообщению столичного метеорологического управления, в эти выходные ожидаются грозы в некоторых районах Пекина. Высок риск оползней и возникновения горных потоков в пригородных районах китайской столицы.

По официальным данным, в результате сильнейших ливней, обрушившихся на Пекин с 29 июля по 1 августа, и вызванных ими наводнений, погибло 11 человек. Власти эвакуировали 127 тысяч жителей. Ведется подсчет экономического ущерба, нанесенного стихией.