В Пекине и Урумчи скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина и Урумчи в начале этой недели оптимизировали меры по профилактике коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Как отметили в Пекинском центре по контролю и профилактике заболеваний, на фоне роста числа новых случаев заражения COVID-19, необходимо оптимизировать меры по борьбе с эпидемией.

По словам представителей столичных властей, запрещается блокировать ворота и въезды в жилых комплексах, расположенных в зонах повышенного эпидемиологического риска Пекина. Проезды должны оставаться свободными для медицинской транспортировки, экстренной эвакуации и оказания неотложной помощи.

Ранее власти китайской столицы сообщили, что ускорят возобновление работы торговых центров и супермаркетов, продающих продукты и товары первой необходимости. Таким торговым точкам при выявлении случаев COVID-19 разрешено возобновлять работу после одного дня обязательного закрытия и дезинфекции помещений.

За минувшие сутки в Пекине выявлено свыше 4,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – городе Урумчи – восстановлена работа общественного транспорта и служб доставки. В городских районах с низким уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу предприятия, супермаркеты, аптеки и заведения общепита.

Муниципальные власти Урумчи во вторник в ходе брифинга заявили о том, что выработаны меры, направленные на оказание помощи нуждающимся жителям в преодолении последствий коронавирусной эпидемии.

Ожидается предоставление субсидий для городских жителей с низкими доходами или оказавшихся без дохода. Семьи, арендующие жилье по государственным жилищным программам, освободят от арендной платы на пять месяцев.

Для малообеспеченных групп населения, проживающих в Урумчи и испытывающих трудности в поиске работы, городские власти предоставят рабочие места.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за истекшие сутки в материковом Китае выявлено свыше 38 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.



Фото: Su Yang/ EFE