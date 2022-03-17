Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Павлодарской области выделят жилищные сертификаты детям-сиротам

    17 Марта 2022, 17:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -В Год детей в Павлодарской области выделят жилищные сертификаты сиротам и оставшимся без попечения родителей детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрено: бесплатное питание в детских садах детей из социально незащищённых семей (предусмотрено 876,5 миллиона тенге), бесплатное питание в школах всех учащихся начальных классов (предусмотрено 1408,1 миллиона тенге)», - сообщил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы на брифинге о старте Года детей.

    По его словам, в регионе в 2022 году также предусмотрели бесплатный проезд школьников в городском общественном транспорте (для этого из госбюджета выделили 679 миллионов тенге). Запланировано выделение жилищных сертификатов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

    «Разработан план мероприятий, который включает в себя 8 разделов, 64 мероприятия. Общее финансирование мероприятий составляет 34247,1 миллиона тенге, - добавил Д. Болатханулы.

    Спикер подчеркнул, что основной акцент будет сделан в 2022 году на социальную поддержку детей.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Жилье Год детей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Сильный ветер сорвал искусственный газон вместе с детьми в Караганде
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии