В Павлодарской области восстановят лиманные угодья в двух районах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По мнению главы региона Асаина Байханова, отсутствие качественных сенокосов тормозит развитие мясного животноводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодарской области было девять лиманных угодий, на каждом из которых урожайность в 6-7 раз превышала обычные сенокосы. Теперь в регионе действует лишь три таких массива. Поэтому их планируют восстанавливать, заявил аким области Асаин Байханов.

Начнут с Майского и Баянаульского районов. Глава региона пояснил: именно в этих районах в основном развивают животноводство, в местных хозяйствах находится почти половина всего поголовья скота области. Кроме того, районы наиболее засушливы.

«Вчера поехал в Майский район, чтобы совместно с отраслевыми экспертами на месте рассмотреть вопрос восстановления бывших гидротехнических сооружений лиманов «Колыбай». Здесь же решили начать разработку проектно-сметной документации по реконструкции Колыбаевского массива площадью 14,5 тысячи гектар», – сообщил Асаин Байханов.

Он поручил акиму района разработать ПСД до марта 2024 года.

Когда Колыбаевский массив восстановят, сотни сельчан Майского района смогут заготавливать до 40 тысяч тонн сена для 30 тысяч сельхозживотных.

При лиманном орошении используют талые и паводковые воды, которые затапливают сельскохозяйственные угодья. Такой способ позволяет рационально использовать местные водные ресурсы.