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    В Павлодарской области восстановили размытую дорогу Жолболды - Шиликти

    13 Апреля 2021, 16:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Паводковую обстановку в Павлодарской области спасатели назвали стабильной, информации о подтоплении дворов жилых домов не поступало, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведены работы по откачке грунтовых вод в городе Павлодаре двумя ассенизаторскими машинами, за сутки откачено 130 кубических метров», - сообщили журналистам в оперативном штабе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На участке автотрассы Жолболды - Шиликти дорога была размыта – её пришлось восстанавливать. В работах задействовали два погрузчика и два КамАЗа. Дорога полностью восстановлена, отметили в ДЧС.

    «Вместе с тем проведены работы по расширению пути отвода воды из села Шиликти с одного до пяти 5 метров. Угроза подтопления дворовых территорий жилых домов отсутствует», - доложили спасатели.

    По их словам, в Павлодарской области паводковая обстановка стабильна, информации о подтоплении дворов жилых домов не поступало. За прошедшие сутки переливов воды на дорогах республиканского, областного и районного значения не было.

    Фото оперативного штаба ДЧС Павлодарской области

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Безопасность Паводок Дороги МЧС
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