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    В Павлодарской области школьники устроили велофотокросс по сельским памятникам культуры

    18 Июня 2021, 16:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Павлодарской области запустили проект «ОтанLife», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью данного проекта является формирование у жасулановцев и жаскырановцев (детско-юношеские организации «Жас Ұлан» и «Жас Кыран» - прим.ред.) чувства патриотизма и любви к Родине, к малой Родине, к истории и культуре своего народа», - сообщили в отделе образования Актогайского района Павлодарской области.

    В организациях образования Актогайского района стартовал районный патриотический проект «ОтанLife», отметили здесь.

    «Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания школьников.
    Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности учащегося», - считают в отделе образования района.

    В ходе проекта на базе детской школы искусств Актогайского района прошёл велофотокросс по памятникам культуры Актогайского района для формирования чувства гордости у детей за свою Родину, за её национальную культуру и героическое прошлое, рассказали сельчане.

    Фото отдела образования Актогайского района Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Нур Отан Общество
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