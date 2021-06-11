В Павлодарской области с 15 июня откроется купальный сезон

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На павлодарские пляжи доступ разрешат при наличии достаточного числа мест для соцдистанцирования. Во время купального сезона на пляжах региона необходимы будут шезлонги, раздевалки и другое оборудование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области с 15 июня откроется купальный сезон, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. - Разрешён доступ на пляжи с учётом наличия достаточного количества мест для социального дистанцирования. При этом необходима расстановка пляжного оборудования (шезлонги, раздевалки, ногомойки и другого) с нанесением сигнальной разметки, ограничительных барьеров и лент».

Об этом зашла речь на брифинге с участием представителей ДСЭК региона и департамента по чрезвычайным ситуациям, руководителя отдела лесного хозяйства управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области.

«Обеззараживание воздуха закрытых помещений зон отдыха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха также является обязательным условием деятельность этих объектов», - добавили эпидемиологи.

«Во время пляжного отдыха, купания в водоёмах, практически невозможно добиться социального дистанцирования, соблюдения масочного режима, а ведь это те условия, которые необходимо придерживаться в данный период, - подчеркнул руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Батырбек Алиев. - Мы должны понимать, что карантинные ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации, на защиту нашего с вами здоровья, здоровья наших близких. Необходимо со всей ответственностью подойти к выполнению всех рекомендаций и требований, прописанных в постановлениях».

По его словам, с сегодняшнего дня Павлодарская область вошла в «зелёную зону», но риск заражения есть всегда: до 80 процентов случаев коронавируса – это бессимптомные носители.