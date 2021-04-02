В Павлодарской области подтоплению подвержены 28 населенных пунктов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с 1 ноября 2020 года по 30 марта 2021 года осадков выпало на 20% больше обычного, почва промёрзла на 23% больше прошлых показателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по области на учёте имеется 28 населённых пунктов, которые подвержены подтоплению. Из них 17 населённых пунктов - от паводковых вод, 11 населённых пунктов - в период попуска воды из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ Восточно-Казахстанской области», - заявил на брифинге в Павлодарской региональной службе коммуникаций начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Ернур Утегенов.

По его словам, кроме этого, на контроле у спасателей и властей находятся населённые пункты в Баянаульском и Актогайском районах. Учитывая промерзание грунта, при резком таянии снега, представители ДЧС предполагают возможность перелива талых вод через дороги на 101-м километре Баянаульского района. В этом месте строится мост и дополнительно устанавливаются две водопропускные трубы для пропуска вод реки Ащысу. Строители более чем на метр поднимают дорожное полотно, что должно обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта.

«До наступления паводкоопасного периода во всех местных исполнительных органах созданы оперативные штабы, где определены алгоритмы действия и взаимодействия уполномоченных и местных исполнительных органов по проведению мероприятий по противодействию в период паводковых угроз в регионе», - сказал руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мурат Хамитов. - Подготовлены места для эвакуации населения и выгона домашних животных. Подготовлены запасы горюче-смазочных материалов, инертных материалов, мешкотары с песком; на сегодняшний день более 800 тысяч тонн снега вывезено за пределы населённых пунктов».

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Павлодар Игорь Рыбас рассказал на брифинге, что с улиц города вывезли более 500 тысяч тонн снега.

Руководитель павлодарского филиала «Казгидромета» Маржан Кусаинова обратила внимание на то, что с 1 ноября по 30 марта суммарное количество осадков в Павлодарской области и в областном центре было выше нормы на 20%. Высота снега на 25 марта по региону составила 25 сантиметров.

«Запасы воды в снежном покрове по области составили 69 мм при норме 55 мм, на 20% выше. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 140 см – на 23% больше прошлогодних значений, - отметила она. - Толщина льда реки Иртыш составила на 25 марта 113 см, это на 67% выше прошлогодних значений».

Фото ДЧС Павлодарской области