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    В Павлодарской области планируют ежегодно увеличивать мясное производство на 10%

    26 Ноября 2020, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области планируют ежегодно увеличивать мясное производство на 10%. Об этом заявил аким региона Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На агропромышленном комплексе остановлюсь отдельно. Доля АПК в ВРП сейчас составляет 8,8%. Это хороший показатель для индустриальной области, и мы видим большие перспективы диверсификации экономики за счет развития сельского хозяйства. Внутри него видим три основных точки роста: орошаемое земледелие, производство молока и мяса», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, площадь орошаемых земель в этом году увеличена до 121 тысячи гектаров.

    «Положительным результатом этого стало и то, что с 52-х тысяч гектаров орошаемых земель собрано столько же урожая, сколько с 900 тысяч гектаров неорошаемых. Разница – в 17 раз. То есть дальнейшее увеличение площадей орошаемых земель станет импульсом для роста сельского хозяйства», - отметил аким.

    Глава региона также рассказал о производстве молочной и мясной продукции.

    «В этом году будут введены 7 молочно-товарных ферм, еще 15 – в течение трех лет. Это, по нашим прогнозам, приведет к 60-процентному росту промышленного производства молока», - поделился ожиданиями А. Скаков.

    «В этом году в область импортируют 4,4 тысячи голов КРС, большинство из которых – мясной скот. На будущий год запланирован запуск крупной откормочной площадки на 5 тысяч голов. А уже в этом году местная птицефабрика выпустит первую партию мяса индейки. Это второе подобное производство по всему Казахстану. В целом в планах – ежегодно увеличивать мясное производство на 10%», - заключил аким.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Павлодарская область Акимат Урожай Экономика Сельское хозяйство
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