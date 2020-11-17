В Павлодарской области определили кандидатов от партии «Nur Otan» в депутаты Мажилиса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области определили 4 кандидатов от партии «Nur Otan» в Мажилис Парламента РК. Голосование проводилось электронно на сайте Primaries.kz, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области на ХХХ внеочередной конференции филиала партии «Nur Otan» с участием председателя филиала Абылкаира Скакова определили партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и областного маслихата. Голосование проводилось электронно на сайте Primaries.kz, - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе областного филиала партии. - По итогам голосования список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК возглавили Анатолий Бойчин – 95 голосов, Гульнара Кайдарова – 82 голоса, Жанат Шугаев – 73 голоса, Данияр Айтышев - 58 голоса».





В финальный этап внутрипартийного отбора вышли 16 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, добавили в партии. Среди них много новых лиц – представителей малого и среднего бизнеса, сферы здравоохранения, образования и других. По итогам публичных дебатов 112 делегатов конференции в онлайн-формате проголосовали за своих кандидатов. Жители области смогли наблюдать за выступлениями участников в прямом эфире.

Во время подготовки к конференции участники праймериз опирались на основные направления предвыборной программы партии по Павлодарской области. В ходе проведения внутрипартийного отбора от павлодарцев поступило более 2 тысяч наказов. 80% предложений и замечаний населения области вошли в предвыборную программу филиала партии. Определены семь основных приоритетов развития области: вопросы дальнейшего устойчивого социально-экономического развития, занятости молодёжи, обеспечения безопасности населения, повышения качества жизни, развития и сохранения культурного наследия. В ходе сегодняшних дебатов кандидаты представили свое видение решения проблем.









«Мне не безразлична судьба народа, моей страны. Я готова применить весь свой жизненный опыт и знания во благо всего нашего общества. Я благодарю однопартийцев за поддержку. Уверена, что смогу оправдать их доверие, потому что наша программа полностью сформирована из наказов моих земляков, их чаяний и надежд», – сказала Гульнара Кайдарова.

Первая четвёрка лидеров голосования рекомендована в партийный список по выборам депутатов Мажилиса Парламента. В их числе - молодой лидер Данияр Айтышев.

«Я буду отстаивать в Парламенте интересы молодёжи, особенно проживающей в сельской местности. Вот уже четыре года я работаю в селе. Живу в общежитии для молодёжи, хорошо знаю проблемы села, молодёжи. В первую очередь я буду поднимать проблему трудоустройства сельской молодёжи, повышения её конкурентоспособности на рынке труда», – заявил кандидат Данияр Айтышев.

Из числа участников праймериз с наивысшим рейтингом сформирован список из 51 кандидата в Павлодарский областной маслихат. Окончательное решение будет принято на XX съезде партии. По итогам внутрипартийного отбора состав депутатов областного маслихата от партии «Nur Otan» будет обновлен на 67%.

«Праймериз показал, что наши кандидаты в депутаты помолодели. Средний возраст снизился как минимум на 10 лет и составляет 44 года. Также примечательно, что качественный состав сформирован на треть из женщин, и каждый пятый - представитель молодежи», - подчеркнул первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко.

Сегодня же был сформирован общественный предвыборный штаб областного филиала, куда вошли известные авторитетные партийцы, лидеры общественного мнения. Руководителем областного предвыборного штаба назначен первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии Илья Теренченко, заместителями – Мейрам Бегентаев и Динара Айтжанова. В завершении конференции были избраны делегаты XX съезда партии, который состоится 25 ноября в городе Нур-Султане.





Фото пресс-службы Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan»



