В Павлодарской области найдены курганы периода Кимакского каганата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Известный археолог Тимур Смагулов и его коллеги сделали новые открытия у села Байдала, на южной окраине города Павлодара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанскими учеными в Павлодарской области сделаны новые открытия. На южной окраине Павлодара в ходе археологических работ у села Байдала найдены курганы девятого-десятого веков», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области журналистам.

По мнению археологов, курганы относятся к периоду существования Кимакского каганата - огромной кочевой империи, столица которой - город Имакия - находилась в Прииртышье.

Как считает руководитель археологической экспедиции, директор «Маргулан центра» Павлодарского педагогического университета Тимур Смагулов, курганы кимаков у села Байдала представляют большую научную ценность. Благодаря особому химическому составу почвы, здесь прекрасно сохранились деревянные изделия, шелковая одежда, а также различные предметы из кожи и металлов.

«Несколько лет назад в ходе раскопок удалось обнаружить уникальную находку - так называемую «Кимакскую колесницу», которая представляет собой единственный в Евразийских степях хорошо сохранившийся экземпляр передвижного жилища средневековых кочевников, - рассказали в управлении. - В этом году в курганах Байдала найдены останки кимакского воина с боевым конем и захоронение знатного представителя кимакского общества в погребальном сооружении, состоящем из нескольких десятков деревянных деталей, соединенных без единого гвоздя с помощью специально просверленных отверстий и пазов».

Как и «Кимакская колесница», это захоронение будет изъято в грунтовом блоке для дальнейшего изучения в лабораторных условиях с применением цифрового рентгена и компьютерной томографии, рассказал источник. Сотрудники «Маргулан центра» исследуют и погребения скифо-сакской эпохи. Например, в одном из курганов обнаружены останки взрослого человека и керамический сосуд, относящиеся ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры.

Активное участие в раскопках принимают студенты колледжа одного из вузов и павлодарские школьники. По мнению юных участников раскопок, эти находки раскрывают неизведанные страницы древнего прошлого, когда на том месте, где сейчас находится Павлодар, вершилась история «Страны кимаков» и ко двору кагана в Прииртышье тянулись вереницы караванов из Китая и Ближнего Востока.

«Раскопки на могильнике Байдала проводятся с целью изучения историко-культурного наследия Кимакского каганата: сохранения, приумножения и использования», - подытожили в управлении.



