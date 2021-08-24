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В Павлодарской области ищут утонувших мужчину и девушку

24 Августа 2021 12:55
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В Павлодарской области ищут утонувших мужчину и девушку

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе проводятся поиски двух утонувших человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

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24 августа в 07.00 в селе с. Шокпар Муткеновского сельского округа Актогайского района, второй день проводятся поиски 17-летней девушки, которая 22 августа около 18.45 утонула во время купания в реке Иртыш в не оборудованном для купания месте. Проводят работы ДЧС (4 спасателя, 1 ед. техники и 1 ед. плавсредства).

Кроме того, 24 августа в 08.45. в г. Павлодар, за новой набережной реки Иртыш, в сторону ЖД моста, проводятся поиски гражданина С. 1967 г.р., который 23 августа около 20.30 утонул во время купания в необорудованном для купания месте. Как сообщили в пресс-службу ДЧС, утонувший находился в компании с другом, личные вещи находились на берегу, мужчины распивали спиртные напитки. Поиски проводят ДЧС: 4 спасателя, и 1 ед. плавсредства.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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