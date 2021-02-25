В Павлодарской области готовятся к паводковому периоду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском областном акимате прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого обсудили готовность региона к весеннему паводку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Начальник регионального департамента по ЧС Ернур Утегенов отметил, что высота снежного покрова в среднем по Павлодарской области составляет 22 сантиметра, что на 23% ниже, чем в прошлом году. При этом промерзание грунта на 11,4% выше показателей 2020 года - 136 против 122 сантиметров. В случае резкого повышения температуры это может привести к увеличению объема талых вод, которые могут переливаться через автомобильные дороги и подтопить низменные участки.

«Мы совместно с гидрометеорологами и местными исполнительными органами обследовали 15 населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплению: это 8 населенных пунктов в Баянаульском районе, по 3 - в Актогайском районе и Экибастузе, а также один населенный пункт в Аксу, - сообщил Ернур Утегенов. - Количество снега в степных массивах по сравнению с прошлым годом меньше, однако весь снег в результате сильных ветров заметён в населенные пункты, вдоль автомобильных дорог и в русло реки Ащысу. Это говорит о первоочередной необходимости в очистке и вывозе снега из населенных пунктов, особенно паводкоопасных».

Дорожники готовятся к паводку сразу на нескольких участках трассы Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский. На 101 километре дороги, особенно подверженном подтоплению, сегодня ведется строительство моста, который должны сдать осенью этого года. Параллельно подрядчики занимаются укреплением объездной дороги: на место стянута тяжелая техника, завезен бутовый камень, уложены водопропускные трубы.

Противопаводковые мероприятия ведут и на трассе Актогай - Шолаксор, вдоль которой располагается село Жалаулы. В прошлом году в селе вырыли котлован площадью 4 тысячи квадратных метров для сбора талой воды.

Тем временем в Павлодаре активно работают над очисткой от снега. На сегодня из областного центра вывезли 448 тысяч тонн снежной массы. Под контроль на территории города взяли 61 участок, подверженный риску подтопления. Аким области отметил необходимость контролировать ситуацию и в пригородных селах.

На совещании рассказали и о том, как пройдут республиканские командно-штабные учения «Көктем». В этом году службы ЧС решили отказаться от построений и массовых сборов, чтобы сконцентрироваться на практической работе - вывозе снега, очистке водопропускных труб, укреплении дамб и многом другом. Глава региона поручил руководителям на местах оказать спасателям максимальное содействие и заранее обеспечить населенные пункты, входящие в зону риска подтопления, всем необходимым.

Фото Валерия Бугаева