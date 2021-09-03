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    В Павлодарской области договорились о поддержке отечественных производителей

    3 Сентября 2021, 11:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Акимат региона, Палата предпринимателей «Атамекен» и Евразийская группа подписали соглашение об этом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состоялось подписание трёхстороннего соглашения о стратегии поддержки и развития товаропроизводителей области между акиматом Павлодарской области, региональной палатой «Атамекен» и предприятиями Евразийской группы – «Казахстанский электролизный завод», «Алюминий Казахстана», «Евроазиатская энергетическая корпорация» и «ERG Service», - рассказали в Палате предпринимателей «Атамекен».

    Стороны договорились предоставлять приоритет отечественным товаропроизводителям Павлодарской области при проведении закупок товаров с соблюдением требований действующего на момент проведения закупок законодательства Республики Казахстан.

    «Соглашение способствует созданию новых производств и увеличению доли местного содержания в закупках, тем самым обеспечит загрузку производственных мощностей предприятий малого и среднего бизнеса региона и улучшит благосостояние семей рабочих, что в целом окажет эффект на налоговые поступления», - считают в Евразийской группе.

    В Павлодарской области действуют 19 крупных системообразующих предприятий, сумма закупа товаров за первое полугодие 2021 года составила более 260 миллиардов тенге, из них казахстанского содержания - 78,3%. У Павлодарских производителей закуплено порядка 33% на сумму 89 миллиардов тенге. Что выше аналогичного периода прошлого года на 3,3%.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Промышленность Экономика
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