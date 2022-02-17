Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    В Павлодаре полиции поставили задачу усилить работу мобильных спецгрупп

    17 Февраля 2022, 02:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе нулевую терпимость жителей к нарушениям создали, организовав мобильные группы для выявления и фиксирования нарушителей правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нарушение правил дорожного движения сегодня является одной из самых распространённых причин дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим поручаю батальону патрульной полиции взять на контроль обеспечение безопасности на дороге», - отметил начальник управления полиции города Павлодар Данияр Бек на совещании с руководителями подразделений и командирами рот и взводов по обеспечению дорожной безопасности в городе, которое он провёл.

    Д. Бек в честности сказал о необходимости усилить работу специальных мобильных групп. Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в городе действуют специальные мобильные группы для выявления и фиксирования нарушителей правил дорожного движения. «Благодаря созданию этой группы, в обществе действует нулевая терпимость граждан к нарушениям, которая позволяет предотвратить нарушения правил и незаконных действий, как водителей, так и пешеходов», - добавили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Видео МВД РК Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи