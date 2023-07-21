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    В Павлодаре планируют отказаться от салютов

    21 Июля 2023, 07:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Праздники хотят отмечать более экологично. Как сообщила в региональной службе коммуникаций заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, 22 июля салюта не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Последние два года при праздновании Дня города мы не используем фейерверки. Помимо этого, мы не будем запускать воздушные шары. То есть откажемся от всего, что может навредить экологии. Из спецэффектов будет только холодный огонь», – добавила Светлана Гладышева.

    В будущем в Павлодаре планируют полностью отказаться от фейерверков как от неэкологичного зрелища.

    Салюты называют коктейлем химических веществ, которые усугубляют загрязнение воды и воздуха. В дыме присутствуют соли металлов, окислители, продукты сгорания. В составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, хлорат калия, а также мелкие металлические стружки. При сгорании выделяются углекислый газ и азот. Химические соединения в фейерверках нарушают работу щитовидной железы. А частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экология Акимат Павлодар
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