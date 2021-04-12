Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    В Павлодаре открылась выставка «Первый: Гагарин и Куба»

    12 Апреля 2021, 14:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском Дворце школьников открылась выставка «Первый: Гагарин и Куба». В экспозиции представлены уникальные фотографии, посвящённые дружбе первого космонавта с Кубой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На выставке представлены уникальные фотографии, высланные из Москвы Российским обществом дружбы с Кубой и Ассоциацией Планетариев России», - рассказали прессе в управлении образования Павлодарской области.

    Открытие Международной выставки «Первый: Гагарин и Куба» в ходе празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос в павлодарском областном Дворце школьников имени М.М. Катаева прошло онлайн.

    «В знаменательный год 60-летия, начала пилотируемой эры космонавтики, особенное внимание уделяется первому космонавту Земли. История жизни Юрия Гагарина насыщена огромным количеством событий», - рассказали организаторы.

    На выставке «Первый: Гагарин и Куба» представлены уникальные фотографии, посвящённые дружбе первого космонавта с Кубой. В 1964-1968 годах Юрий Гагарин был первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ВОСКД), отметили в облоно. Выставка проводится в рамках Международной акции совместно с Общероссийской общественной организацией «Российское общество с Кубой» и Ассоциацией Планетариев России.

    «Основная часть снимков, сделанных во время первого визита Юрия Гагарина на Кубу в июле 1961 года, выполнена фотографом В. Соболевым. На снимках, ставших достоянием истории, запечатлены мгновения тёплых, радушных, эмоциональных встреч Юрия Гагарина с лидерами Кубинской революции Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, президентом Кубы Освальдо Дортикосом Торрадо и с простыми кубинскими гражданами», - добавили в управлении.

    В эти дни во Дворце школьников его астроклуб «Антарес» проводит космический челлендж. Школьники региона отправляют фотографии на фоне космических названий и объектов. Это делается для привлечения молодой аудитории к интересной космической теме.

    «Международная выставка проходит в 60 городах России, а также в Гаване и в двух городах Республики Казахстан, более чем на 130 площадках», - отметила руководитель астроклуба Дворца школьников Гульнар Баубекова.

    Фото управления образования Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане