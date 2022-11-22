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    В Павлодаре назначили уполномоченного по правам человека в регионе

    22 Ноября 2022, 17:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В соответствии с распоряжением уполномоченного по правам человека в РК 22 ноября Арсен Жакупов назначен представителем по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Арсен Абзалович Жакупов родился 4 июня 1993 года в поселке Карабулак Ескельдинского района Алматинской области. Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Йоркский университет (Великобритания) по программе «Болашақ». Проходил зарубежные стажировки в DBB Академии (Германия, г. Берлин), а также в Школе государственного управления им. Мохаммеда ибн Рашид (ОАЭ, г. Дубай).

    Трудовую деятельность начал в отделе архитектуры и градостроительства Талдыкоргана. Сначала юристом, потом – с 2015 по 2016 год – ведущий специалист архитектурно-планировочного сектора. Затем – ведущий специалист аппарата акима Нарынкольского сельского округа. С 2016 по 2018 год ведущий специалист управления государственных услуг департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области. С 2018 по 2019 год здесь же главный специалист управления контроля в сфере государственной службы.

    С 2019 по 2020 год – главный эксперт управления общественно-политической работы Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. С 2020 по 2022 год здесь же руководитель управления по развитию в государственных органах принципов общественного участия и открытости департамента развития коммуникаций государства и общества.

    5 ноября 2022 года Президент Республики Казахстан подписал Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Его задачами являются защита и продвижение прав и свобод человека и гражданина.


    Фото: pavlodarnews.kz
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