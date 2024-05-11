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    17:11, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Павлодаре готовят новую плеяду бизнесменов и управленцев

    вручение дипломов МВА
    Фото: ИнЕУ

    В этом году в Павлодаре дипломы магистров бизнес-администрирования Инновационного Евразийского университета были вручены 36 слушателям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза. 

    Вручение дипломов, по традиции, прошло в торжественной обстановке. Церемония вручения началась с приветственной речи ректора вуза Гульвиры Мусабековой. Она отметила, что не каждый университет имеет ресурсы и возможности готовить магистров по образовательной программе MBA.

    Она также напомнила, что в 2021 году была принята Концепция обучения в течение всей жизни, и выпускники университета реализуют ее ключевые положения. Они создают новую культуру образования в обществе.

    Гульвира Мусабекова
    Фото: ИнЕУ

    Как отметили в пресс-службу вуза, школа бизнеса и делового администрирования ИнЕУ - первая в Павлодарском регионе, с более чем десятилетней успешной историей. В вузе действует образовательная программа для тех, кто хочет получить широкий спектр управленческих знаний, сделать карьерный рывок или вывести свое дело на новый уровень.

    ⁃ Мы гордимся более чем 400 выпускниками, прошедшими обучение по программам MBA и EMBA. Наши занятия ведут высококвалифицированные бизнес-тренеры, практики-руководители бизнес-структур и профессора ведущих вузов, обеспечивая профессиональный рост и расширение связей в рамках модульного формата обучения, - поделилась директор школы бизнеса и делового администрирования Айна Нарынбаева. 

    Выпускниками школы бизнеса и делового администрирования ИнЕУ стали первые руководители банков, руководители консалтинговых компаний, предприниматели, директора торговых сетей, депутаты.

    Теги:
    Вузы Бизнес Образование
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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