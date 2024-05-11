В Павлодаре готовят новую плеяду бизнесменов и управленцев

В этом году в Павлодаре дипломы магистров бизнес-администрирования Инновационного Евразийского университета были вручены 36 слушателям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

Вручение дипломов, по традиции, прошло в торжественной обстановке. Церемония вручения началась с приветственной речи ректора вуза Гульвиры Мусабековой. Она отметила, что не каждый университет имеет ресурсы и возможности готовить магистров по образовательной программе MBA.

Она также напомнила, что в 2021 году была принята Концепция обучения в течение всей жизни, и выпускники университета реализуют ее ключевые положения. Они создают новую культуру образования в обществе.

Фото: ИнЕУ

Как отметили в пресс-службу вуза, школа бизнеса и делового администрирования ИнЕУ - первая в Павлодарском регионе, с более чем десятилетней успешной историей. В вузе действует образовательная программа для тех, кто хочет получить широкий спектр управленческих знаний, сделать карьерный рывок или вывести свое дело на новый уровень.

⁃ Мы гордимся более чем 400 выпускниками, прошедшими обучение по программам MBA и EMBA. Наши занятия ведут высококвалифицированные бизнес-тренеры, практики-руководители бизнес-структур и профессора ведущих вузов, обеспечивая профессиональный рост и расширение связей в рамках модульного формата обучения, - поделилась директор школы бизнеса и делового администрирования Айна Нарынбаева.

Выпускниками школы бизнеса и делового администрирования ИнЕУ стали первые руководители банков, руководители консалтинговых компаний, предприниматели, директора торговых сетей, депутаты.