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В Павлодаре 12 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана 12 февраля, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации Казгидромета, в городе Павлодаре ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.
Метеоусловия будут благоприятными в Кокшетау, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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