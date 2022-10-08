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    В пассажирском поезде сообщением «Кызылорда-Семей» произошел пожар

    8 Октября 2022, 12:40

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 октября в 02:45 часов в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением «Кызылорда-Семей» на перегоне «Бурный-Сурым» Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон горевшего вагона, а 34 пассажира выведены в безопасное расстояние.

    Сотрудники патрульного наряда транспортной полиции Шамиль Керимбаев и Ержан Майсупов совместно с поездной бригадой, показали высокий профессионализм и спасли жизни людей.

    Никто из пассажиров не пострадал. По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 292 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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