В пассажирском поезде сообщением «Кызылорда-Семей» произошел пожар

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 октября в 02:45 часов в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением «Кызылорда-Семей» на перегоне «Бурный-Сурым» Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон горевшего вагона, а 34 пассажира выведены в безопасное расстояние.

Сотрудники патрульного наряда транспортной полиции Шамиль Керимбаев и Ержан Майсупов совместно с поездной бригадой, показали высокий профессионализм и спасли жизни людей.

Никто из пассажиров не пострадал. По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 292 УК РК.