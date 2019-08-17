В партии «Nur Otan» рассмотрели нарушения при распределении АСП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев в общественной приемной Жетысайского районного филиала партии провел совещание по обращениям граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Участиев совещании приняли аким Жетысайского района Ж.Бейсенбаев, первый заместительпредседателя районного филиала партии, секретарь районного маслихата идепутаты, активные граждане.

Входе совещания были рассмотрены работы по социально-экономическому развитиюрайона, вопрос, являющийся на сегодня актуальным, - распределение адреснойсоциальной помощи.

Поданным начальника Жетысайского районного отдела занятости и социальных программА. Абжанова, на эти цели предусмотрено около 2,5 млрд. тенге. АСП назначена и выплачена7011 семьям в районе.

Каксообщили специалисты акимата, документы на получение АСП подали еще 1000 семейв Жетысайском, 500 семей в Мактааральском районе. Этот показатель по сравнениюс прошлым годом увеличился вдвое. Но увеличилось и количество жалоб в связи садресной социальной помощью. Люди жалуются на то, что объявились посредники,которые за определенную плату готовы помочь с приемом документов. А по даннымминистерства, в Жетысайском районе исследованы документы 700 семей, врезультате выявлено, что 141 семья предоставила поддельные документы.

Вданный момент проверка документов продолжается. Ожидается, что таких фактовбудет больше. К тому же в районе за последние 7 месяцев развелись 270 семей.Это тоже могло быть сделано для получения АСП.

Всвязи с этим первый заместитель председателя Туркестанского областного филиалапартии «Nur Otan» остановился на правонарушениях, касающихся получения АСП.

«Дажев распределении средств, выделяемых государством, народ становится «кормушкой»для посредников. Социальную помощь должны получать семьи, которые действительнонуждаются в поддержке. В этом деле нужно навести порядок. Значимый ростразводов в сельской местности - это большая трагедия для казахского народа. Мыдолжны развивать институт семьи. Если не будет единства в семье, не будет мираи в стране. Партия будет рассматривать пути устранения нарушений, связанных садресной социальной помощью, принимать эффективные решения», - сказалБ.Тажибаев.

ПослеЖетысайского района Бейсен Тажибаев направился в Мактааральский район, гдевместе с однопартийцами также рассмотрел проблемы вокруг АСП.

НачальникМактааральского районного отдела занятости и социальных программ М. Муса,выступивший с докладом, сообщил, что в районе 6453 семьи получают адресную социальнуюпомощь на сумму свыше 1,5 млрд. тенге. В последнее время проверено свыше 600семей. Как стало известно, 101 семья получила АСП больше, чем должна была, 5семей и вовсе не должны были ее получать. Документы 175 семей были возвращены,так как не соответствовали требованиям законодательства. К тому же выплаты 2406семей, которые не вошли в информационную систему «Е-халық», развелись позакону, но живут вместе, скрывают доходы, были пересчитаны.

Филиалпартии намерен провести анализ в связи с этими нарушениями и совместно ссоответствующими органами будет искать пути их решения. Поручено также усилитьсреди населения разъяснительную работу.

Послесовещания первый заместитель председателя Туркестанского областного филиалапартии «Nur Otan» Б. Тажибаев ознакомился с работой филиалов партии в Келесскоми Сарыагашском районах.