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    В партии Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской

    2 Мая 2023, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Алматинского городского филиала «AMANAT» Станислав Канкуров прокомментировал слова депутата Анны Башинской, передает МИА «Казинформ».

    «По поводу резонансного комментария в Facebook депутата Алматинского городского маслихата Анны Башинской. Высказывание А.Башинской не соответствует позиции партии «AMANAT». Наша партия не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий», - написал Станислав Канкуров на своей странице в Facebook.

    По его словам, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства, подчеркнул председатель Алматинского городского филиала «AMANAT».

    Автор:

    Артем Волков

    Общество AMANAT
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