Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В партии «Ак жол» с пониманием приняли продление ЧП – Азат Перуашев

    27 Апреля 2020, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев выразил мнение относительно продления режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая, передает МИА «Казинформ».

    «В ДПК «Ак жол» с пониманием приняли продление ЧП: заражения продолжаются, нужна осторожность. Поддерживаем смягчение карантина. Просим госорганы добросовестно отнестись к поручениям Президента по поддержке бизнеса и формированию списка реальных системообразующих предприятий», - написал в своем аккаунте в Twitter Азат Перуашев.

    Напомним, сегодня Глава государства в своем заявлении объявил о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года.

    Автор:

    Безопасность Политические партии Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске