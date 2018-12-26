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В Парламенте РК призвали прекратить принудительную подписку на газеты

26 Декабря 2018 15:28 106
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В Парламенте РК призвали прекратить принудительную подписку на газеты

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК призвали прекратить заставлять учителей подписываться на газеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Джамиля Нурманбетова назвала эту проблему «хронически нерешаемым вопросом в сфере образования». По ее словам, об этом и других проблемах в этой сфере подняла в социальных сетях учитель из Усть-Каменогорска Оксана Александрова. По словам народного избранника, эту проблему необходимо учесть при разработке законопроекта «О статусе педагога».

«Продолжается практика принудительной подписки на периодические газеты и журналы. Здесь речь идет о лимитах, спускаемых на школу, когда учитель вынужден подписываться на 2-3 издания, которые не имеют никакого отношения к педагогической деятельности. В то же время в некоторых странах государство доплачивает учителям за подписку на педагогические издания», - озвучила Джамиля Нурманбетова.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Астана, Мажилис,
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Автор:

Дамир Байманов

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