В Парламенте РК призвали прекратить принудительную подписку на газеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК призвали прекратить заставлять учителей подписываться на газеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Джамиля Нурманбетова назвала эту проблему «хронически нерешаемым вопросом в сфере образования». По ее словам, об этом и других проблемах в этой сфере подняла в социальных сетях учитель из Усть-Каменогорска Оксана Александрова. По словам народного избранника, эту проблему необходимо учесть при разработке законопроекта «О статусе педагога».

«Продолжается практика принудительной подписки на периодические газеты и журналы. Здесь речь идет о лимитах, спускаемых на школу, когда учитель вынужден подписываться на 2-3 издания, которые не имеют никакого отношения к педагогической деятельности. В то же время в некоторых странах государство доплачивает учителям за подписку на педагогические издания», - озвучила Джамиля Нурманбетова.