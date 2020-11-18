В Парламенте пройдут слушания на тему «Ценности Великой степи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Парламенте Казахстана пройдут слушания на тему «Ұлы дала құндылықтары» (Ценности Великой степи). Об этом сообщил депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану работ на 2020 год Комитета социально-культурного развития и науки Сената мы проводим круглый стол на тему: «Ұлттық құндылықтар - рухани жаңғырудың негізі» (Национальные ценности – основа духовной модернизации). Наша главная цель – создать рабочую группу для предстоящих в скором времени парламентских слушаний на тему «Ұлы дала құндылықтары» (Ценности Великой степи), а также определение тем обсуждения этих слушаний, подготовка предложений на эту тему, обсуждение организационных вопросов», - сказал Мурат Бактиярулы, выступая на круглом столе.

В этой связи спикер отметил необходимость обсуждения еще некоторых актуальных вопросов в рамках этой темы с руководителями соответствующих министерств.

«Как вам известно, Елбасы и Глава государства в своих выступлениях и посланиях часто поднимают вопрос сохранения и популяризации национальных духовных и материальных ценностей. В век глобализации наша молодежь остается один на один с большим потоком информации. Потеря наших ценностей приведет к потере наших корней, нашей духовности. Этому есть множество примеров в мировой истории. Это должно заставить задуматься каждого казаха», - добавил Мурат Бактиярулы.