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    В Париже состоялся праздничный концерт в честь 100-летия Розы Баглановой

    5 Октября 2022, 13:37

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В рамках 100-летнего юбилея прославленной певицы Розы Баглановой в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся концерт мастеров искусств Казахстана. На сцене выступили народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева, заслуженные деятели Казахстана Ренат Гайсин, Жубаныш Жексенулы, Медет Чотабаев и многие другие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Открывая мероприятие, министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев отметил, что включение 100-летнего юбилея певицы в календарь памятных дат ЮНЕСКО является высоким признанием заслуг и таланта Розы Баглановой.

    «Творческий и жизненный путь Розы Тажибаевны знают далеко за пределами Казахстана. Она много гастролировала, популяризируя нашу культуру и искусство. Ее соловьиным голосом восхищались зрители более 50 стран. В 1957 году она давала концерты в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Чехословакии, Афганистане, Индии, Австрии, Бельгии, Бирме, Швеции, Канаде. В ее репертуаре гармонично нашли отражение казахские народные песни, произведения современных композиторов, песни народов мира. Все это говорит о том, что Роза Багланова – не просто певица, она является голосом целой эпохи, чье имя золотыми буквами вписано в историю», - сказал Даурен Абаев.

    В прошлом году был принят список международных юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы, и по предложению Казахстана в него было добавлено 100-летие Розы Баглановой.

    Наряду с этим, в Париже Даурен Абаев встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Стороны обсудили широкий круг вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министр поблагодарил Одри Азуле за включение культурных мероприятий и знаменательных дат нашей страны в календарь ЮНЕСКО.

    Одри Азуле дала позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана и ЮНЕСКО, а также выразила готовность к реализации новых проектов и инициатив.

    Также в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация Международного центра сближения культур, который возглавляет всемирно известный поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.

    В ходе презентации были организованы выставка и ознакомление с информационными материалами Международного центра сближения культур, в том числе со специальным номером альманаха социальных и культурологических исследований «Бильгамеш». На секциях выставки была представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности центра, а также материалы, посвященные тюркской культуре в контексте взаимосвязи с другими культурами человечества.

    Кроме того, в рамках рабочей поездки во Францию состоялась встреча председателя Комитета культуры МКС РК Розы Карибжановой и и.о. директора Национального музея РК Айбека Сыдыкова с руководством Музея Лувр. Стороны обсудили вопросы организации предстоящей выставки в Париже, проведения совместных исследований и двустороннего сотрудничества.

    Французская сторона выразила заинтересованность экспонатами, связанными с историей ислама в Казахстане и археологическими раскопками, проводимыми в последнее время. В завершение встречи стороны договорились о дальнейшей реализации нескольких проектов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Культура ЮНЕСКО Франция
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