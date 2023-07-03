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    В Париже отметили День домбры

    3 Июля 2023, 21:54

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана во Франции организовало концерт, на котором прозвучали как популярные произведения, так и малоизвестные кюи в исполнении заслуженного деятеля Казахстана, лауреата музыкальных конкурсов и фестивалей, профессора ассоциации «Искусствоведение» Ерболата Мустафаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие представители казахской и кыргызской диаспор, ассоциаций, объединяющих казахстанских граждан и студентов во Франции.

    С приветственными словами выступили Посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова и Посол Кыргызстана Садык Шер-Нияз, которые отметили особое значение домбры, как сокровища наших народов в сохранении и возрождении национальной культуры и идентичности.

    В ходе мероприятия Е. Мустафаев исполнил произведения таких мастеров, как Курмангазы, Даулеткерей, Нургиса Тлендиев, Абдимомын Желдибаев и других знаменитых кюйши казахского народа. Кроме того, артист рассказал гостям об истории этого древнейшего инструмента и поделился интересными фактами, связанных с народными композиторами.

    Казахстанцы и представители диаспор, принявшие участие в мероприятии, также продемонстрировали зрителям высокий уровень мастерства владения этим национальным инструментом. Они совместно исполнили на домбре кюи «Күй тартыс» «Көңіл толқыны» и «Балбырауын».

    Мероприятие является частью широкой инициативы по популяризации и сохранения культурного наследия Казахстана за рубежом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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