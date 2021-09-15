В Париже обсудили перспективы участия компании SUEZ в реализации поручений Президента РК

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана во Франции Жан Галиев встретился со Старшим вице-президентом французской компании SUEZ Тимотэ Каржилем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности применения передовых технологий SUEZ в реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в его Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.

Собеседник отметил динамичное развитие и укрепление стратегического партнёрства между двумя странами, несмотря на санитарный кризис, что вселяет ещё больше уверенности французским компаниям и инвестиционным фондам, нацеленным на расширение своей деятельности в Казахстане.

Т. Каржиль выразил особую заинтересованность в развитии сотрудничества с казахстанскими партнёрами в вопросах рационального использования водных ресурсов и обеспечения городов и сёл чистой питьевой водой. В этой связи было отмечено, что применяемые французской компанией наработки в сфере цифровизации позволяют снизить потери воды и удешевить стоимость обслуживания сетей. Кроме того, представитель SUEZ подчеркнул готовность к обсуждению перспектив взаимодействия в проектах по модернизации магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» и строительству нового опреснительного завода в Мангистауской области.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении точечных переговоров с заинтересованными казахстанскими организациями и регионами.

«SUEZ GROUP» (ТНК) создана в 1858 году. Является одной из крупнейших компаний в мире в отрасли водоснабжения, очистки сточных вод, электроэнергетики и газоснабжения.