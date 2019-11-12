В память о Халык Каһарманы Газизе Байтасове в Таразе проходят мероприятия в школах и вузах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова, проходят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Сегодня, в день гибели Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, состоялась церемония возложения цветов к обелиску героя и прошел митинг памяти с участием начальника департамента полиции Армана Оразалиева, акима города Тараза Кайрата Досаева, семьи и родственников Газиза Байтасова, ветеранов органов внутренних дел, личного состава и учеников кадетского класса школы-гимназии №8 имени Толе би.

«Имена многих сотрудников полиции, пожертвовавших жизнью ради спасения граждан, обеспечения мира и спокойствия, навеки вписаны в историю органов внутренних дел Республики Казахстан, - отметил в своем выступлении полковник полиции Арман Оразалиев. - Но есть среди них особый человек – капитан полиции Газиз Байтасов, командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции, героически погибший при задержании террориста. Сегодня во всех подразделениях МВД созданы уголки мужества в память о героическом поступке Газиза Байтасова. Ежегодно проводится республиканская акция «Қазіргі заман каһарманы», в рамках которой чествуют полицейских, проявивших мужество при исполнении служебного долга. В этом году на улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь. По инициативе департамента полиции Жамбылской области и при поддержке руководства КазНУ имени Аль-Фараби одной из аудиторий юридического факультета присвоено имя Газиза Байтасова, который обучался в стенах данного вуза, а сегодня здесь получает высшее образование его сын Арманжан».

Выступившая на митинге вдова Газиза Байтасова Гульжамал Тажиева отметила, что на наших глазах рождается новая традиция, когда по инициативе ректора ведущего вуза страны в аудитории имени Газиза Байтасова в День знаний начнут проводиться уроки патриотического воспитания для студентов на примере героизма таразского полицейского.

Председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии полковник в отставке Турдалы Шералин подчеркнул, что в ближайшее время перед зданием министерства внутренних дел в городе Нур-Султане будет создана Аллея славы, где наряду с героями Великой Отечественной войны установят и бюст Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова.

Завершило мероприятия памяти Халык Каһарманы Газиза Байтасова торжественное вручение первых служебных удостоверений молодым сотрудникам правоохранительных органов. Начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев сказал им при этом слова напутствия: «Главное - служить честно и ответственно, ставить интересы общества выше собственных».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ежегодно департаментом полиции проводятся мероприятия, посвященные герою, - различные акции, митинги, семинары, культурно-воспитательные и спортивные мероприятия в школах и вузах.

Халық Қаһарманы Газиз Байтасов навечно занесён в список личного состава департамента полиции Жамбылской области под номером «один».

Отметим, что память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей.