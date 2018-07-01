В память о Денисе Тене люди несут цветы к посольствам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Люди в разных странах, чтобы почтить память о Денисе Тене, несут цветы и свечи к посольствам Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во многих странах мира у Дениса Тена осталось большое количество друзей и поклонников. Они уже выражают свою поддержку семье Дениса, народу Казахстана. Двери наших посольств и консульств всегда открыты для всех. Вчера возле нашего консульства в Риге собрались люди. Сегодня в посольстве в Москве открыли книгу соболезнований», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.





Между тем, посольство РК в РФ в Facebook сообщило, что все желающие отдать дань памяти выдающемуся фигуристу, любимцу публики, трагически погибшему Денису Тену, могут сегодня с 13:00 до 15:00 возложить цветы к его портрету, установленному у входа в здание посольства по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, 3а.







Кроме того, к зданию Посольства Казахстана в Чехии в связи с трагической гибелью олимпийского медалиста Денис Тена неравнодушные люди, поклонники его творчества приносят свечи, выражают соболезнования.

«Посольство Казахстана в Чехии и Словакии приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким ушедшего от нас величайшего казахстанского спортсмена», - говорится в сообщении.

19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.

Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье прославленного спортсмена. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.





Фото из Риги