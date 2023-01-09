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      Абайская область

    В ожидании морозов: работу котельных проверили в Семее

    9 Января 2023, 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Семея Нурбол Нурсагатов совместно с руководителем управления ЖКХ Абайской области проверил работу котельных «ТЭЦ-1», «Габбасов», «35 квартал», «Центр», «Зоветинститут», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

    По прогнозам синоптиков завтра ожидается понижение температуры воздуха, днем до -27 градусов мороза.

    В связи с этим, по поручению акима области Нурлана Уранхаева все службы жилищно-коммунального хозяйства, ответственные за теплоснабжение и жизнеобеспечение города, переведены на усиленный режим работы, дежурство будет вестись круглосуточно. В настоящее время подача тепла во все жилые дома и социальные объекты осуществляется в штатном режиме.

    «В такую морозную погоду подача отопления является самым важным вопросом. Необходимо держать на контроле все соцобъекты и жилые дома, быть на связи с представителями управляющих компаний КСК и ОСИ и оперативно реагировать на все сигналы. Ситуация, которая произошла на ТЭЦ-1, не должна повториться»,- сказал аким города Нурбол Нурсагатов.


    Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi
    Акимат Отопительный сезон Абайская область ТЭЦ
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