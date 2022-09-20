В отношении «Яндекс.Такси» продолжается расследование из-за высоких цен на поездки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года в адрес департамента поступило 6 обращений в отношении «Яндекс Такси.Корп» по вопросам высоких цен на услуги такси, передает МИА «Казинформ».

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы на запрос касательно предоставления информации по проверке транспортных компаний, сообщает, что 18 января 2022 года департамент начал расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ТОО «Яндекс Такси.Корп» (далее – Товарищество), по признакам координации экономической деятельности, запрещенной пунктом 5 статьи 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).

«В соответствии с пунктом 5 статьи 169 Кодекса, согласование действий субъектов рынка третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких субъектов рынка и не осуществляющим деятельность на том товарном рынке (товарных рынках), на котором (которых) осуществляется согласование действий субъектов рынка, признается координацией экономической деятельности. Запрещается координация экономической деятельности субъектов рынка, способная привести, приводящая или приведшая к последствиям, перечисленным в пунктах 1–3 настоящей статьи», - сообщили в ведомстве.

25 июля 2022 года, вышеуказанное расследование приостановлено в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 222 Кодекса, в связи с началом расследования по признакам установления монопольно высокой цены, запрещенной подпунктом 1) статьи 174 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 175 Кодекса монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке.

О результатах вышеуказанных расследований будет сообщено дополнительно.



