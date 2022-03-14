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    В отношении правоохранителей по январским событиям прекращено 7 дел – Олжас Бектенов

    14 Марта 2022, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении сотрудников правоохранительных органов прекращено 7 дел по январским событиям в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 14 марта на пленарном заседании Мажилиса сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спецпрокурорам было передано 8 уголовных дел, зарегистрированных по факту смерти человека. Антикоррупционной службой прекращено 7 уголовных дел в связи с отсутствием в действиях состава преступления, так как объективных данных, свидетельствующих о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, не установлено»,-сказал Олжас Бектенов.

    При этом он отметил, что агентство строго придерживается требований Стамбульского протокола по расследованию пыток при расследовании уголовных дел.

    «Наша главная цель - определить всю хронологию событий и дать объективную правовую оценку по каждому обращению. Поскольку беспорядки массовые, это займет некоторое время. По всем уголовным делам составлен план расследования, который включает комплекс следственно-оперативных мероприятий», - добавил глава агентства.

    Ранее он сообщил, что после январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления о действиях сотрудников силовых структур.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Генпрокуратура Мажилис Судебный процесс МВД РК Силовые структуры Борьба с коррупцией ЧП-2022 Алматинская трагедия
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