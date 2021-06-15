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    В отношении Минсельхоза РК начато расследование

    15 Июня 2021, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по защите и развитию конкуренции по итогам рассмотрения обращений птицефабрик начато расследование в отношении Министерства сельского хозяйства (МСХ) по признакам антиконкурентных действий государственного органа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.

    Признаки нарушения антимонопольного законодательства усмотрены в действиях МСХ РК при распределении субсидий производителям куриных яиц. По результатам расследования будет дана соответствующая оценка.

    Кроме того, на основании поступившего в Агентство по защите и развитию конкуренции обращения был проведен анализ Правил идентификации сельскохозяйственных животных МСХ РК, содержащих требования к потенциальным поставщикам средств идентификации (ушных бирок) для скота. Как стало известно, данные правила фактически исключают доступ к государственным закупкам потенциальных поставщиков, так как в них говорится, что средства для проведения идентификации сельскохозяйственных животных изготавливаются производителями, чья сертифицированная продукция представлена на интернет-ресурсе международной организации по ведению записей о животных (ICAR). В то время как на рынке Казахстана имеются иные производители ушных бирок для скота, чья продукция не представлена на интернет-ресурсе ICAR.

    На основании выявленных фактов в адрес МСХ РК внесено уведомление об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае неисполнения уведомления в установленные законодательством сроки Агентством по защите и развитию конкуренции будет инициировано расследование.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз
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