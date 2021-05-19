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    В отношении должностных лиц департамента полиции Нур-Султана проводят досудебное расследование

    19 Мая 2021, 20:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Департамента полиции Нур-Султана заявило о досудебном расследовании, которое проводится в отношении начальника управления дознания департамента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    В целях искоренения коррупции, наведения порядка в собственных рядах, а также повышения уровня доверия населения, руководством Департамента полиции Нур-Султана самостоятельно выявлены факты превышения должностных полномочий начальником Управления дознания ДП Нур-Султана и другими должностными лицами этого же Департамента. В настоящее время в отношении них проводится следственно-оперативные мероприятия.

    «Управлением собственной безопасности ДП Нур-Султана по моему поручению проводилась проверка в отношении руководителей среднего звена и других должностных лиц Департамента по фактам коррупционных проявлений. По результатам проверки, в отношении них начато досудебное расследование», - заявил начальник ДП Нур-Султана Е.Саденов.

    Подробная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Борьба с преступностью Коррупция МВД РК
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