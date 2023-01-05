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    В организации январских беспорядков обвиняются 18 человек - генпрокурор РК

    5 Января 2023, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возбуждены дела в отношении 18 лиц по организации январских беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы возбудили дела в отношении 18 лиц по организации беспорядков. Многие дела уже ушли. Если конкретно нужны фамилии, мы можем поднять дополнительно», - сказал генеральный прокурор, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По словам генерального прокурора, дела расследуются в особо секретном режиме.

    Берик Асылов ранее ответил на вопрос по поводу главных организаторов беспорядков.

    Генпрокурор также сообщил подробности расследования по делу о Кариме Масимове.

    «Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом «совершенно секретно». Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну», - сказал Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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