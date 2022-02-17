В определенный момент на площади вышли настоящие террористы – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период массовых беспорядков в стране в определенный момент на площади вышли настоящие террористы. Об этом заявил Глава государства в своем интервью телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неужели все вышедшие на митинг были террористами? Наверное, первоначально люди все же собирались на мирные демонстрации», - спросила телеведущая.

«Безусловно, все начиналось с мирных митингов. Во многих регионах страны люди выходили на площади, где высказывали свои требования, выражали недовольство, протестовали. Действительно, не было никаких погромов, криминальных действий. Но позже ситуация стала развиваться совсем в другом русле. Появились провокаторы и настоящие бандиты. И их целью было не участие в мирных митингах, а нападение на органы власти», - прокомментировал Глава государства.

Как отметил Президент, в определенный момент на площади вышли настоящие террористы.

«Бандиты похитили тысячи единиц оружия, которые полиция ищет до сих пор. К сожалению, еще не все оружие найдено. И есть вероятность, что оно вновь будет использовано. Естественно, возникает много вопросов по поводу того, кто причастен к этим событиям. В действительности, это было дело рук профессиональных бандитов, а не тех, кто изначально вышел на мирные митинги», - добавил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.