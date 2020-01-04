В ООН запускают крупнейшую в истории «глобальную дискуссию»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - ООН приглашает человечество к разговору о настоящем и будущем нашей планеты. Идея заключается в том, чтобы услышать мнение как можно большего числа людей по всему миру. Крупнейшая в истории акция «глобальной дискуссии» начинается в январе, в год, когда ООН отмечает 75-летие со дня основания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на news.un.org.

К участию во встречах, которые будут проходить повсюду – от парламентов и университетских аудиторий до деревенских клубов, – приглашаются представители всех слоев общества и разных поколений. Сформулированные участниками встреч идеи будут вынесены на обсуждение мировых лидеров и руководства ООН в сентябре 2020 года.

Кроме того, сотрудники Организации будут проводить опросы общественного мнения и анализировать публикации в средствах массовой информации, чтобы собрать дополнительные данные, которые помогут понять, каким жители планеты хотят видеть мир в 2045-ом, это год столетия ООН. По замыслу авторов инициативы, таким образом большинство землян примут участие в формировании своего будущего.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сегодня в мире все взаимосвязано, как никогда, а проблемы современности можно решить только с помощью глобальных усилий. «Ни одна страна, ни одно общество не справятся в одиночку, нам необходимо объединить усилия. Мы должны не только говорить, но и слушать, - заявил глава ООН. – Очень важно, чтобы каждый из вас принял участие в этом разговоре. Мы хотим знать ваше мнение, хотим выяснить, что вы думаете о том, как нам улучшить жизнь всех людей в мире».

Диалог и исследования сосредоточены на трех вопросах: будущее человечества, существующие в мире тенденции и глобальное сотрудничество. 6 января ООН с партнерами выпустят видеоролик, в котором своим мнение делятся 38 участников глобальной дискуссии.