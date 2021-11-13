В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стихийном лагере на белорусской стороне границы с Польшей вблизи международного пункта пропуска «Брузги» скопились примерно две тысячи беженцев. Они находятся там с 8 ноября. Среди них – много детей и женщин, в том числе беременных. В четверг Международная Организация по Миграции (МОМ) и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) в Республике Беларусь получили доступ к этим людям. УВКБ и МОМ доставили им экстренную помощь: предметы гигиены для детей и женщин, а также продукты питания. В ближайшее время белорусское общество Красного Креста доставит туда одеяла, теплую одежду, перчатки, шапки и обувь для детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Это действительно экстренная помощь, поскольку главный приоритет – предотвратить гибель людей и наладить работу с властями, чтобы обеспечить перемещение людей в безопасные места, где им может быть предоставлена необходимая помощь и будет возможность найти решения с учетом каждой конкретной ситуации и потребностей людей», – говорится в заявлении МОМ .

В МОМ отмечают, что в стихийном лагере на границе нет условий даже для временного проживания. Там нет еды, воды и медицинской помощи. Погода стоит почти зимняя. Многие из беженцев могут попросту не выжить.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли заявила, что по меньшей мере 50 процентов мигрантов, оказавшихся на границе между Беларусью и Польшей, составляют женщины и дети.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Лиз Тросселл сказала, что ситуация в лагере ужасна. «Люди оказались в тяжелейших обстоятельствах, там сильные морозы, поступали даже сообщения о гибели людей. Поэтому действительно так важно [урегулировать ситуацию]. Вот почему Верховный комиссар сделала заявление [по этому поводу], а другие агентства ООН высказали четкие соображения на этот счет», – подчеркнула Тросселл. Она добавила, что необходимо в срочном порядке обеспечить защиту мигрантов и беженцев. В соответствии с международным законодательством относиться к этим людям следует уважительно.

«Что же касается политического аспекта, то я бы оставила это тем, кто может решить эту проблему», – заявила представитель Управления Верховного комиссара по правам человека.

Во время посещения лагеря представители МОМ и УВКБ смогли поговорить с мигрантами и проинформировать их о возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации. В частности, они сообщили им, что у тех, кто нуждается в международной защите, есть возможность обратиться за предоставлением убежища в Беларуси. Кроме этого, некоторые лица, ищущие убежище, и беженцы могут иметь веские причины для переезда, в том числе — в целях воссоединения с семьей, если у них есть родственники в ЕС. Еще один вариант — программа содействия добровольному возвращению на родину и реинтеграции, по которой можно в добровольном порядке и в условиях безопасности вернуться домой.

В МОМ и УВКБ заявили о готовности сотрудничать с властями всех стран, чтобы защитить права и обеспечить безопасность лиц, ищущих убежище, беженцев и мигрантов.



