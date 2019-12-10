В ООН позитивно оценили инициативы Президента РК в области прав человека - Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время рекомендации ООН в области прав человека будут обсуждены с представителями гражданского общества Казахстана. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, выступая на круглом столе, посвященном международному Дню прав человека, в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 ноября текущего года в Женеве на 34-ой сессии рабочей группы универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН казахстанская делегация защитила третий Национальный доклад о выполнении международных обязательств в области защиты основных прав и свобод человека. Представители государств-членов ООН отметили достигнутый Казахстаном прогресс в области прав человека, в том числе в совершенствовании законодательных, судебных, административных и других мер», - сказал Марат Бекетаев.

Министр подчеркнул, что большинство из выступающих государств-членов ООН позитивно оценили новые инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию и развитию «слышащего государства», а также Национального совета общественного доверия.

«По итогам обзора получено 245 рекомендаций. Данные рекомендации начинаются со слов «продолжить», «завершить», «сохранить», что практически подтверждает, что государства-члены Совета по правам человека ООН признают и одобряют проводимую политику Казахстана в области прав человека. Данные рекомендации находятся на обсуждении государственных органов, и в ближайшее время планируется их обсуждение с гражданским обществом», - добавил Марат Бекетаев.