Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В ООН позитивно оценили инициативы Президента РК в области прав человека - Марат Бекетаев

    10 Декабря 2019, 19:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время рекомендации ООН в области прав человека будут обсуждены с представителями гражданского общества Казахстана. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, выступая на круглом столе, посвященном международному Дню прав человека, в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 ноября текущего года в Женеве на 34-ой сессии рабочей группы универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН казахстанская делегация защитила третий Национальный доклад о выполнении международных обязательств в области защиты основных прав и свобод человека. Представители государств-членов ООН отметили достигнутый Казахстаном прогресс в области прав человека, в том числе в совершенствовании законодательных, судебных, административных и других мер», - сказал Марат Бекетаев.

    Министр подчеркнул, что большинство из выступающих государств-членов ООН позитивно оценили новые инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию и развитию «слышащего государства», а также Национального совета общественного доверия.

    «По итогам обзора получено 245 рекомендаций. Данные рекомендации начинаются со слов «продолжить», «завершить», «сохранить», что практически подтверждает, что государства-члены Совета по правам человека ООН признают и одобряют проводимую политику Казахстана в области прав человека. Данные рекомендации находятся на обсуждении государственных органов, и в ближайшее время планируется их обсуждение с гражданским обществом», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Президент Казахстана Права человека Минюст
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров