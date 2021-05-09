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    В ООН отметили победу над нацизмом и вспоминают погибших во Второй мировой войне

    9 Мая 2021, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8-9 мая в ООН отмечают как Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Эти дни служат напоминанием о том, какие страдания приносят войны, и предостережением от попыток решать проблемы военным путем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

    Вторая мировая война принесла «неисчислимые страдания человечеству, особенно в Европе, Азии, Африке, Тихоокеанском регионе и других регионах мира», - говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи, которая постановила отмечать 8 и 9 мая как Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

    Признавая, что государства-члены ООН могут иметь свои памятные дни, связанные с победой над фашизмом, Генеральная Ассамблея предложила всем странам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или обе эти даты как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

    «Победа над фашизмом и тиранией в мае 1945 года ознаменовала начало новой эры, — напоминает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Осознание особой важности международной солидарности и наших общечеловеческих ценностей привело к созданию Организации Объединенных Наций, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны».

    Именно такими словами начинается Устав ООН, принятый в 1945 году: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе...».

    Из-за пандемии вот уже второй год памятные мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне, приходится переносить в онлайн-среду. В прошлом году дипломатические миссии стран СНГ при поддержке Департамента глобальных коммуникаций провели в соцсетях акцию, посвященную 75-летию победы.

    В этом году совместный проект называется «Искусство Победы». Его участники в Twitter и Facebook рассказывают о том, как представители всех республик СССР — художники, фронтовые поэты и писатели, музыкальные и театральные коллективы — укрепляли патриотизм и волю к Победе на фронте и в тылу. Немало выдающихся произведений на тему ВОВ было создано и после ее окончания. Служба новостей делает перепосты опубликованных материалов, которые включают редкие архивные фот и видео, в том числе из фондов Музея Победы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
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